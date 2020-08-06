Соседов высмеял Пугачеву и Бабкину: назвал их отношения с мужьями "клоунадой"

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в том, что певицы Алла Пугачева и Надежда Бабкина счастливы со своими мужьями. Так, он назвал их браки "клоунадой" и отметил, что для него эти союзы "не выглядят убедительно".

Об этом Соседов сообщил в интервью изданию "Собеседник". "В шоу-бизнесе счастливых вообще нет. Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье? Союз Нади Бабкиной с Женечкой Гором – курам на смех!" – заявил он.

Алла Пугачева и Максим Галкин, Надежда Бабкина и Евгений Гор

Раскритиковал Соседов и личную жизнь Лолиты Милявской. Критик констатировал, что певица без конца меняет мужей. Также досталось Ирине Аллегровой и ее последнему супругу Игорю Капусте.

"А может, у Лолиты счастье? Да она без конца меняет мужей! Какое там счастье? Или у Аллегровой счастье? Она со своим Капустой не могла разобраться столько лет. Ужас один! Нет в шоу-бизнесе счастливых", – добавил он.

Ирина Аллегрова и Лолита Милявская

В противовес музыкальный критик привел пару Софии Ротару с мужем Анатолием Евдокименко. Он отметил, что их отношения казались гармоничными, но, как отметил Соседов, это был скорее творческий союз.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева незаслуженно считается одной из лучших певиц, и ей следует помалкивать в ответ на критику.