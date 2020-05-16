51-летний музыкальный критик и журналист Сергей Соседов поднял на смех 70-летнюю певицу Надежду Бабкину из-за странного исполнения песни "День победы".

Так, на личной аккаунте в Instagram Бабкина опубликовала видеозапись, которая вызвала раздражение у Соседова. Свое мнение о певице он рассказал изданию "Дни. Ру".

"Придурковатость, провокация, бравада есть. А где чистое пение? Она захотела всех нас поставить в тупик. Смотреть на это неприятно, но именно к такому эффекту она и стремилась. Вот видно, что она кайфует от всего этого, от своей дури", – заявил Соседов.

Соседов осудил Бабкину

По мнению журналиста, Бабкина записала ролик с вызовом, ведь под Днем победы она подразумевала не исторические события, а свою личную "победу" над коронавирусом. Сергей добавил, что артистку нет смысла критиковать за подобное поведение.

"Она мастерица на такие штуки. Нас здесь смущает легкий элемент кощунства в отношении великой песни. Но сказать, что это однозначно ужасно и отвратительно, тем не менее, я не могу. Все-таки понятно, что это прикол, маленькая провокация. Наде, конечно, захотелось как-то встрепенуться, взбрыкнуть после болезни", – заключил Соседов.

Видео, которое спровоцировало негативную реакцию Соседова:

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