Соседи Заворотнюк рассказали правду о том, как она выглядит после лечения от рака
Соседи российской актрисы Анастасии Заворотнюк, проживающие в элитном коттеджном поселке Крекшино в Подмосковье, рассказали, что больной раком звезде стало значительно лучше.
Также по словам соседей, артистка сильно похудела, а волосы, которые выпали после химиотерапии уже отросли. Об этом пишет popcake.tv.
"Настя похудела, у нее снова отросли волосы, она даже улыбалась", –рассказали знакомые звезды.
Также соседи Заворотнюк добавили, что в целом состояние актрисы – стабильное, она "окрепла" и у нее появился позитивный настрой.
"Мы очень рады, что Насте стало лучше и верим в ее полное исцеление", – отметили они.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она продолжила терапию дома.