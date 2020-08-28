Соседи Заворотнюк рассказали, что актриса идет на поправку и готова вернутся в кино
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше года борется с раком мозга, идет на поправку и готова вернуться в кино.
Об этом сообщил источник из близкого окружения артистки, передает издание POPCAKE. По информации инсайдеров, мужчина проживает в том же загородном поселке "Крекшино", что и Заворотнюк вместе со своей семьей.
"Будьте уверены, Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная. Мы конечно ее давно не видели, но от других соседей слышал, что у Настеньки все наконец-то хорошо и она идет на поправку", – рассказал источник.
Напомним: ранее РосСМИ сообщали, что звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк сейчас лечится дома, а родные привозят ее время от времени на осмотр в клинику.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Весной 2020 года актрису выписали из клиники и она якобы продолжила терапию дома.