Соседи Заворотнюк рассказали, что актриса идет на поправку и готова вернутся в кино

Юля Ухина Люди 14:49, 28.08.2020

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше года борется с раком мозга, идет на поправку и готова вернуться в кино.

Об этом сообщил источник из близкого окружения артистки, передает издание POPCAKE. По информации инсайдеров, мужчина проживает в том же загородном поселке "Крекшино", что и Заворотнюк вместе со своей семьей.

"Будьте уверены, Настя полна оптимизма и готова вернуться в профессию. Она сильная. Мы конечно ее давно не видели, но от других соседей слышал, что у Настеньки все наконец-то хорошо и она идет на поправку", – рассказал источник.

Соседи Заворотнюк рассказали, что актриса идет на поправку и готова вернутся в кино (фото – u.hellomagazine.com)

Напомним: ранее РосСМИ сообщали, что звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк сейчас лечится дома, а родные привозят ее время от времени на осмотр в клинику.

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