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"Соседи смотрят!" Абсолютно голый Джеджула на улице ошарашил сеть

1.3т Читать материал на украинском

Украинский шоумэн Андрей Джеджула ошарашил поклонников откровенной фотографией.

Он позировал абсолютно голым в тапках на улице, прикрывая интимное место желтым ведром. Соответствующее фото Джеджула опубликовал в Instagram.

Андрей Джеджула

Андрей Джеджула

instagram /djedjula

"We all live in a yellow submarine" (строчка из песни группы The Beatles. - Ред). Цвет настроения – желтый", – подписал шоумэн.

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Пользователей удивил откровенный снимок Джеджулы, хотя восприняли это с юмором. "Ведро слишком большое взял", "Соседи смотрят", "Велик тоже в цвет", "Тапки, как у меня", – отреагировали поклонники.

Андрей Джеджула голый

Андрей Джеджула голый

instagram /djedjula

"Соседи смотрят!" Абсолютно голый Джеджула на улице ошарашил сеть
"Соседи смотрят!" Абсолютно голый Джеджула на улице ошарашил сеть

Как ранее писал OBOZREVATEL, весной 2019 года украинский ведущий Владимир Такудис рассказал, что на него напали и сбрили несколько клочков волос за неудачную шутку. Одним из нападавших якобы был известный шоумен Андрей Джеджула. В ответ шоумен вызвал его на поединок.

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Персона
Андрей Джеджула
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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