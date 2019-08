"Соседи смотрят!" Абсолютно голый Джеджула на улице ошарашил сеть

Украинский шоумэн Андрей Джеджула ошарашил поклонников откровенной фотографией.

Он позировал абсолютно голым в тапках на улице, прикрывая интимное место желтым ведром. Соответствующее фото Джеджула опубликовал в Instagram.

Андрей Джеджула instagram /djedjula

"We all live in a yellow submarine" (строчка из песни группы The Beatles. - Ред). Цвет настроения – желтый", – подписал шоумэн.

Пользователей удивил откровенный снимок Джеджулы, хотя восприняли это с юмором. "Ведро слишком большое взял", "Соседи смотрят", "Велик тоже в цвет", "Тапки, как у меня", – отреагировали поклонники.

Андрей Джеджула голый instagram /djedjula

Как ранее писал OBOZREVATEL, весной 2019 года украинский ведущий Владимир Такудис рассказал, что на него напали и сбрили несколько клочков волос за неудачную шутку. Одним из нападавших якобы был известный шоумен Андрей Джеджула. В ответ шоумен вызвал его на поединок.

