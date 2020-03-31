"Сорян, Вась": Джиган странно отреагировал на собственный развод

Звезда Instagram Оксана Самойлова официально разводится с мужем, украинским рэпером Джиганом. Сам артист достаточно странным образом отреагировал на это.

На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал снимок, на котором был в футболке с изображением полуголой супруги.

"Поц мама дома? Сорян, Вась", - подписал снимок артист.

Примечательно, что фото было размещено за несколько часов до того, как Самойлова сообщила своим поклонникам о разводе.

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