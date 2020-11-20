Сольная песня Дорофеевой вызвала споры в сети: почему ее раскритиковала часть фанатов певицы

Украинская певица Надя Дорофеева представила первую сольную композицию под названием "Горит" и клип на нее. Но песня вызвала неоднозначную реакцию у поклонников артистки.

Исполнительница поет о любви и увлечении. Соответствующее видео она опубликовала на YouTube-канале (его можно посмотреть в конце новости).

Так, многим песня очень понравилась, и они засыпали звезду комплиментами. По их словам, это станет хитом и фанаты уже ждут первый сольный концерт Дорофеевой.

"Ла-ла-ла" начали употреблять в песнях с 1965 года. Давайте согласимся, это самое ах*нное и сексуальное "ла-ла-ла" с 1965 года", "Это пушка! Легкая и приятная!".

"Песня 100% радио хит", "Это просто шикарно!".

"Чудесное начало! Надеюсь, следующие песни будут не хуже, Надя очень талантливая, ей нужно раскрывать свой голос".

"Вау! Очень круто, смотрела на одном дыхании!", "Это только начало, а что будет дальше!".

"Очень красиво! Песня топ, с первого прослушивания заела. Клип вообще бомба, разрыв! Королева поп-музыки! Уже хочется отрываться на концерте под этот трек", – пишут пользователи в сети.

Песня и клип Дорофеевой вызвали неоднозначную реакцию у поклонников Скриншот

Песня и клип Дорофеевой вызвали неоднозначную реакцию у поклонников Скриншот

Песня и клип Дорофеевой вызвали неоднозначную реакцию у поклонников Скриншот

Песня и клип Дорофеевой вызвали неоднозначную реакцию у поклонников Скриншот

Но нашлись и те, кто раскритиковал композицию и клип певицы. Поклонники разочаровались, но уверены, что это только начало, а дальше Дорофеева "найдет свой стиль" и удивит всех.

"Я очень люблю Надю, но песня самая обычная", "Надя крутая, песня банальщина". "Ожидали чего-то более взрывного, очень разочаровала, жаль".

"Очень ждала этот клип и, если честно, расстроилась. "Время и Стекло" были уникальны. А тут… Песня как у всех, клип как у всех. Но верю, что это только начало сольной карьеры Надежды и она еще найдет свой стиль".

"Клип, образы классные. Песня, думаю, не хит. Но Дорофеева яркая". "Слабо… Ни танца, ни песни, ни "вау".

"Визуал отлично, песня какая-то слабая для старта сольной карьеры".

"Звучит как-то нафталиново", "Звучит как-то не современно. Песня какой-нибудь Ветлицкой из 2000-х".

"Типичная попса с упором на сексуальность", "Что-то из Демо – Солнышко в руках? Вот это ла-ла-ла… или показалось?", – написали в комментариях.

Поклонники разочаровались в песне и клипе Дорофеевой Скриншот

Поклонники разочаровались в песне и клипе Дорофеевой Скриншот

Поклонники разочаровались в песне и клипе Дорофеевой Скриншот

Поклонники разочаровались в песне и клипе Дорофеевой Скриншот

Поклонники разочаровались в песне и клипе Дорофеевой Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Надя Дорофеева восхитила своих фанатов откровенным снимком. В Instagram-аккаунте артистка опубликовала довольно пикантное фото, на котором позирует в сексуальном белье.