Лидер российской группы "Руки вверх!" Сергей Жуков признался, что ему "отрезали половину тела" из-за опухоли.

Об этом артист рассказал в передаче "Цена красивой жизни" на телеканале Россия 1.

Сергей Жуков vokrug.tv

Так, по словам певца, обычный синяк, который появился после удара во время концерта, спустя время превратился в опухоль. Однако врачи не могли понять, что происходит с артистом.

"На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела. Я провел три месяца в больницах, перенес три операции и не понимал, выкарабкаюсь ли я и вообще выйду ли на сцену. Я говорил: "Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь - в Германию, в Израиль". А врачи отвечали: "Мы не знаем, что у вас, куда мы вас повезем?", – вспоминает Жуков.

Сергей Жуков с женой starhit.ru

Позднее певцу удалось получить заграничный экспериментальный медицинский аппарат, с которым он ходил два месяца:

"Я ходил весь в аккумуляторах два месяца, носил в руках эту штуку. Весь в проводах. И только она меня спасла".

Сергей Жуков vm.ru

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