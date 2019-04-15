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Солистка популярной в РФ группы попала в больницу: что с ней

1.8тЧитать материал на украинском

Вокалистка группы SEREBRO Ирина Титова была госпитализирована после концерта "Партийная зона МУЗ-ТВ" У нее поднялась высокая температура.

Врачи предполагают, что причиной могла стать лакунарная ангина, но пока окончательный диагноз не поставлен, пишет "СтарХит".

Солистка популярной в РФ группы попала в больницу: что с ней
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Врачей пришлось вызвать сразу после выступления. После осмотра специалистами девушка была госпитализирована в одну из московских больниц.

Солистка популярной в РФ группы попала в больницу: что с ней

Как ранее писал OBOZREVATEL, 25-летняя дочь скандальной российской певицы Валерии, которая ранее поддержала аннексию Крыма РФ, Анна Шульгина экстренно госпитализирована в Москве. Девушке провели срочную операцию. Обратиться к врачам ее заставило резкое недомогание. В больнице Анну прооперировали в срочном порядке. Пока дочь Валерии скрывает, что стало причиной госпитализации и какой диагноз ей поставили специалисты.

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