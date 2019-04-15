Солистка популярной в РФ группы попала в больницу: что с ней

Вокалистка группы SEREBRO Ирина Титова была госпитализирована после концерта "Партийная зона МУЗ-ТВ" У нее поднялась высокая температура.

Врачи предполагают, что причиной могла стать лакунарная ангина, но пока окончательный диагноз не поставлен, пишет "СтарХит".

Врачей пришлось вызвать сразу после выступления. После осмотра специалистами девушка была госпитализирована в одну из московских больниц.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 25-летняя дочь скандальной российской певицы Валерии, которая ранее поддержала аннексию Крыма РФ, Анна Шульгина экстренно госпитализирована в Москве. Девушке провели срочную операцию. Обратиться к врачам ее заставило резкое недомогание. В больнице Анну прооперировали в срочном порядке. Пока дочь Валерии скрывает, что стало причиной госпитализации и какой диагноз ей поставили специалисты.

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