Солистка "НеАнгелов" показала идеальное тело в купальнике

Кристина Долматова Люди 20:54, 16.06.2020 Обновлено: 21:06, 16.06.2020

Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.

Так, на них артистка позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующими снимками Виктория поделилась на личной странице в Instagram.

Instagram Виктории Смеюхи
Instagram Виктории Смеюхи
Instagram Виктории Смеюхи
Instagram Виктории Смеюхи
Instagram Виктории Смеюхи
Instagram Виктории Смеюхи

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы. Они засыпали Викторию комплиментами.

"Секси", "Богиня", "Какая красивая. Идеальная фигурка", "Роскошное тело", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Викторию Смеюху заподозрили в беременности из-за снимков, на которых был виден круглый живот.

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