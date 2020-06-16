Солистка "НеАнгелов" показала идеальное тело в купальнике
Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.
Так, на них артистка позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующими снимками Виктория поделилась на личной странице в Instagram.
Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы. Они засыпали Викторию комплиментами.
"Секси", "Богиня", "Какая красивая. Идеальная фигурка", "Роскошное тело", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Викторию Смеюху заподозрили в беременности из-за снимков, на которых был виден круглый живот.