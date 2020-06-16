Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась с поклонниками очередными пикантными фото.

Так, на них артистка позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующими снимками Виктория поделилась на личной странице в Instagram.

Instagram Виктории Смеюхи

Instagram Виктории Смеюхи

Instagram Виктории Смеюхи

Instagram Виктории Смеюхи

Instagram Виктории Смеюхи

Instagram Виктории Смеюхи

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы. Они засыпали Викторию комплиментами.

"Секси", "Богиня", "Какая красивая. Идеальная фигурка", "Роскошное тело", – написали люди.

Солистка "НеАнгелов" показала идеальное тело в купальнике

Солистка "НеАнгелов" показала идеальное тело в купальнике

Солистка "НеАнгелов" показала идеальное тело в купальнике

Солистка "НеАнгелов" показала идеальное тело в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Викторию Смеюху заподозрили в беременности из-за снимков, на которых был виден круглый живот.