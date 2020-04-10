Солистка группы KAZKA Зарицкая откровенно призналась о разрыве с возлюбленным

Кристина Долматова Люди 15:34, 10.04.2020 Обновлено: 16:15, 10.04.2020

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что разорвала отношения с парнем-иностранцем.

Так, по словам знаменитости, сейчас у нее на первом месте работа, поэтому с бывшим возлюбленным она уже почти не общается. Об этом Зарицкая сообщила в интервью программе "Ранок з Україною".

Александра Зарицкая
Фото: instagram/kazka.band

Кроме того, певица отметила, что ее родные были против этих отношений, а исполнительница прислушивается к семье.

Александра Зарицкая
Фото: instagram/kazka.band

"Иначе никак не может быть, потому что моя семья это я. Моей сестре Диане никто не нравится из моих "хахалей", – пояснила Зарицкая. К слову, младшая сестра певицы Диана, которая пришла на интервью вместе с Сашей, сказала: она не почувствовала, что этот человек будет с сестрой долго.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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