Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила поклонников тизером к новому клипу на песню "Палала".

Видео снял известный украинский режиссер Алан Бадоев. Фото Зарицкая разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ныряй в глубины себя, следи за красной нитью, жди новый видеоклип KAZKA, созданный Аланом Бадоевым. Вскоре", - подписала ролик Зарицкая.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Кажется, это будет бомба", "Представляю, каким клип будет", "Ой, как горячо", "Фу, до рвотных позывов", "Пальцы в рот, что-то противненько слегка", "Ого! Неожиданно, но очень эротично", "Как по мне, слишком вульгарно", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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