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16 декабря • обновлено в 15:32
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Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео

1.9т
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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая взбудоражила поклонников тизером к новому клипу на песню "Палала".

Видео снял известный украинский режиссер Алан Бадоев. Фото Зарицкая разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео
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"Ныряй в глубины себя, следи за красной нитью, жди новый видеоклип KAZKA, созданный Аланом Бадоевым. Вскоре", - подписала ролик Зарицкая.
Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео

Скриншот из видео

Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео

Скриншот из видео

"Кажется, это будет бомба", "Представляю, каким клип будет", "Ой, как горячо", "Фу, до рвотных позывов", "Пальцы в рот, что-то противненько слегка", "Ого! Неожиданно, но очень эротично", "Как по мне, слишком вульгарно", - пишут в сети.

Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео
Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео
Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео
Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео
Солистка группы KAZKA взбудоражила сеть пошлым видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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Автор
Мария Дидык
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