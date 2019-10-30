"Он зацепил меня!" Солистка группы KAZKA рассказала о романе с иностранцем

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о личной жизни.

Так, в программе "Зе Интервьюер" певица призналась, что недавно у нее завязались романтические отношения с иностранцем. По словам Зарицкой, молодой человек зацепил ее тем, что не знает ничего о популярности на родине (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Александра Зарицкая Фото: instagram/kazka.band

"Мы познакомились на фестивале Sziget возле Будапешта. Недавно мы ездили в Италию вместе, все очень классно. Этот человек меня зацепил, потому что он не знал, кто я", — рассказала Александра.

Александра Зарицкая Фото: instagram/kazka.band

Но назвать его своим бойфрендом Зарицкая не может, поскольку из-за расстояния они видятся очень редко. К тому же у них, по словам певицы, разные интересы и круг общения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Александра Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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