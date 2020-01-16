Солистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике: пикантное фото

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз доказала, что любит свое тело, порадовав поклонников новым пикантным фото.
Так, соответствующий снимок она опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.
Александра Зарицкая
Фото: instagram/kazka.band
Александра Зарицкая в откровенном купальнике
Фото: instagram/kazka.band
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Александры Зарицкой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Александра Зарицкая на съемках клипа
Фото: instagram/kazka.band
Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/kazka.band
Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/kazka.band
Соблазнительная Александра Зарицкая
Фото: instagram/kazka.band
Александра Зарицкая засветила пышную грудь
Фото: instagram/kazka.band
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.
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