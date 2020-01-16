Солистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике: пикантное фото

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз доказала, что любит свое тело, порадовав поклонников новым пикантным фото.

Так, соответствующий снимок она опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

Александра Зарицкая Фото: instagram/kazka.band

Александра Зарицкая в откровенном купальнике Фото: instagram/kazka.band

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Александры Зарицкой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Александра Зарицкая на съемках клипа Фото: instagram/kazka.band

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kazka.band

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/kazka.band

Соблазнительная Александра Зарицкая Фото: instagram/kazka.band

Александра Зарицкая засветила пышную грудь Фото: instagram/kazka.band

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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