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16 января • обновлено в 14:37
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Солистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике: пикантное фото

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в очередной раз доказала, что любит свое тело, порадовав поклонников новым пикантным фото.

Так, соответствующий снимок она опубликовала в личных Instagram-сторис. На нем звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая

Фото: instagram/kazka.band

Александра Зарицкая в откровенном купальнике

Александра Зарицкая в откровенном купальнике

Фото: instagram/kazka.band

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Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Александры Зарицкой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Александра Зарицкая на съемках клипа

Александра Зарицкая на съемках клипа

Фото: instagram/kazka.band

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kazka.band

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/kazka.band

Соблазнительная Александра Зарицкая

Соблазнительная Александра Зарицкая

Фото: instagram/kazka.band

Александра Зарицкая засветила пышную грудь

Александра Зарицкая засветила пышную грудь

Фото: instagram/kazka.band

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Саша Зарицкая
Место
Украина
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