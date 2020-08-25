Солистка Go_A рассказала, при каких условиях споет на русском языке

Солистка группы Go_A, которая была участником Евровидения 2020 от Украины, Екатерина Павленко рассказала, что споет на русском языке, если будет беспамятной.

Об этом певица призналась в интервью блогеру Леониду Полищуку. По ее словам, группа начала сотрудничать с мировыми композиторами, поэтому уже вскоре поклонники могут послушать новые песни. Павленко даже споет одну композицию на английском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также Полищук спросил, при каких условиях певица исполнила бы песню на русском.

Екатерина Павленко рассказала, когда споет на русском скриншот

"Я не представляю этого. Мне кажется это произойдет, если я буду в каком-то беспамятстве", – призналась Павленко.

Напомним, в Роттердаме в мае должен был состояться песенный конкурс Евровидение-2020, однако из-за пандемии коронавируса шоу провели онлайн с участием всех заявленных конкурсантов. Поэтому Go_A будут представлять Украину на Евровидении в 2021 году. Павленко пока не рассказывает, готова ли уже песня, но призналась, что композиция будет веселой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал звездное попурри, которое выполнили артисты в День Независимости Украины. Ему не понравилось, что среди топовых украинских композиций прозвучали также и русскоязычные песни.