Солист "Руки Вверх" Жуков рассказал о домогательствах продюсера

Лидер культовой поп-группы "Руки Вверх" Сергей Жуков рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его коллегой Алексеем Потехиным в 90-е. Начинающие артисты познакомились с продюсером, который вместо деловой встречи предложил музыкантам интим.

Об этом сообщает издание Starhit. По словам Жукова, он и его друг искали человека, который бы смог их раскрутить. По совету знакомых они позвонили человеку, который пригласил их к себе домой ночью. Тогда артистов это не смутило.

"Нам говорят: есть такой, всем помогает, засовывает на телевидение. Звоним ему, он говорит: "Приезжайте в 00:30 на Бабушкинскую". Мы спрашиваем: "А можно пораньше?" – "Нет, я занят, могу только в это время". Мы сели на метро, а оно закрывается в час ночи. Я говорю Лешке, мол, приедем, а обратно никак – пешком только. Приезжаем, а там районы все одинаковые, кошмар, грязь. Заходим в обоссанный подъезд, звоним в дверь, и он открывает голый. Говорит: "Ну что, сразу пойдем в кровать или поговорим сначала?" Мы обалдели!" – рассказал артист.

Алексей Потехин и Сергей Жуков в молодости ygashae-zvezdu.livejournal.com

В результате молодые люди отказались от предложения продюсера и после непродолжительного разговора покинули его квартиру.

"Мы, конечно же, развернулись и ушли. И шли потом пешком 2 часа 40 минут до дома. Но тогда мы поняли, что в шоу-бизнесе не все так гладко", – подытожил Сергей.

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