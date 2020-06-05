Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал о романе с российской певицей Жанной Фриске. Так, он заявил, что между ними "была страсть", но семью построить им не удалось.

Об этом Андреев заявил в анонсе программы "Секрет на миллион", пишет СтарХит.

Кирилл Андреев

"Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: "Кирилл, так хочу семью", — сказал Андреев в анонсе шоу.

Он отметил, что понимал насколько сложно будет жить с артисткой.

"Очень мало случаев, когда муж — певец, а жена — актриса или певица", — добавил мужчина.

Жанна Фриске

Отметим, Жанна Фриске скончалась вечером 15 июня 2015 года в подмосковном доме в Балашихе. Последние три месяца своей жизни она провела в коме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец покойной певицы Жанны Фриске жестко высказался о бывшем муже дочери Дмитрие Шепелеве.