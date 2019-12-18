Солист Imagine Dragons покидает группу: 5 самых популярных хитов группы

Солист американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил об уходе из группы.

Как сообщает CNN, музыкант решил взять паузу, чтобы немного отдохнуть от гастролей и работы над музыкой.

Imagine Dragons Instagram @imaginedragons

По словам Дэна, группа активно гастролировала в течение почти десяти лет, и сейчас им просто необходим перерыв.

К тому же, у Рэйнольдса четверо детей, и он хочет сосредоточиться на роли мужа и отца.

"Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцом или сыном", — говорит Дэн.

Дэн Рэйнольдс Instagram @danreynolds

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