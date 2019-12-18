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18 декабря • обновлено в 15:49
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Солист Imagine Dragons покидает группу: 5 самых популярных хитов группы

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Солист американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс объявил об уходе из группы.

Как сообщает CNN, музыкант решил взять паузу, чтобы немного отдохнуть от гастролей и работы над музыкой.

Imagine Dragons

Imagine Dragons

Instagram @imaginedragons

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По словам Дэна, группа активно гастролировала в течение почти десяти лет, и сейчас им просто необходим перерыв.

К тому же, у Рэйнольдса четверо детей, и он хочет сосредоточиться на роли мужа и отца.

"Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцом или сыном", — говорит Дэн.

Дэн Рэйнольдс

Дэн Рэйнольдс

Instagram @danreynolds

OBOZREVATEL решил вспомнить пять самых популярных хитов Imagine Dragons.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что эпатажная американская певица Билли Айлиш, ставшая за короткий промежуток одной из самых узнаваемых молодых исполнительниц, выпустила новый клип на песню "Хanny".

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Автор
Анна Михно
Место
США
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