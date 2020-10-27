Солист группы "Би-2" Егор Бортник заразился коронавирусом

Вокалист российской группы "Би-2" Егор Бортников, более известный под псевдонимом Лева Би-2, заболел коронавирусом.

Такой информацией 48-летний артист поделился на личной странице в Instagram. По словам музыканта, у него легкая форма заболевания, при этом он болеет уже "неделю или чуть больше". Запахи и вкусы то пропадают, то появляются, а компьютерная томография показала, что легкие не затронуты.

Егор Бортников заболел коронавирусом Instagram Егора Бортникова

Отметим, что поклонники музыканта в комментариях под публикацией пожелали ему скорейшего выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер, звезда сериала "Кухня" Михаил Тарабукин, заявил, что переболел COVID-19. По словам артиста, у него была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония. Болезнь протекала в "тяжеленной форме".