Солист группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – о русскоязычных песнях: мы против агрессии РФ, петь не будем

Лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец рассказал, как они относятся к записи русскоязычных песен.

По его словам, в альбоме 2015 года у них были песни на русском языке, но они их записали раньше – еще в 2010 году. Об этом артист заявил в передаче "Ужин с Дороти" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это были последние наши песни на русском языке, и я думаю, что в дальнейшем у нас их не будет по абсолютно понятным причинам", – сообщил Танчинец.

Как "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" относятся к записи русскоязычных песен "ТСН"

Солист группы отметил, что они не против русского языка и культуры, а против агрессии Российской Федерации и Российской империи.

"Чтобы не поддерживать русский дух на территории нашего государства, мы не будем петь русскоязычные песни", – добавил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская рок-группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" представила в сети эмоциональный клип на песню "Воля".