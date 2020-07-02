Соколовский рассказал о жизни после разрыва с Дакотой: от него все отказались

Кристина Долматова Люди 16:43, 2.07.2020

Российский певец Влад Соколовский признался, что после скандального развода с Ритой Дакотой от него "все отказались".

Так, артист заявил, что в один момент он потерял семью, близких и профессию. Об этом Соколовский рассказал в интервью YouTube-шоу "Алена, блин!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я потерял все после развода с Ритой – прежде всего семью. Я потерял очень много близких людей, уважение, по сути себя потерял – меня выбило просто колоссально... Профессию на время тоже потерял, потому что лояльность улетела. От меня отказались все", – рассказал Соколовский.

Влад Соколовский и Рита Дакота (Instagram Влада Соколовского)

Также певец признался, что после разрыва с Ритой он первое время "занимался самобичеванием" и замкнулся в себе. Однако вскоре понял, что нужно "все менять".

"Первое время я вообще слабо что понимал и осознавал. Я никогда не зацикливался на том, каково мне, больше переживал за другое. Меня одним махом накрыло суровое, очень жесткое осознание всего того, что произошло, и я очень долгое время занимался самобичеванием. Но я никому этого не показывал. У меня не было истерии, я не взрывался, не пытался показать, что мне хорошо. Я просто был в каком-то замкнутом состоянии. В нем я перебывал где-то месяц и в один момент понял, что нужно все менять", – подытожил Соколовский.

Влад Соколовский и Рита Дакота (Instagram Влада Соколовского)

Напомним: Влад Соколовский и Рита Дакота развелись в 2018 году после трех лет брака. На своей Instagram-странице певица рассказывала, что причиной такого решения стали многочисленные измены мужа, которые случались с самого начала их отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов сообщили о разводе спустя 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.

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