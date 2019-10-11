"Занимались зверской любовью": Соколова жестко потроллила оскандалившегося Винника

Украинская журналистка Янина Соколова жестко потроллила певца Олега Винника, который оказался в базе "Миротворца".

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она позвонила артисту.

"На прошлой неделе я звонила Олегу Виннику, который записал клип совместно с российскими звездами открыто поддержавшими аннексию Крыма и войну на Донбассе. Но Олег трубку не взял, видимо волчицы увели его в лес, обнесли красными флажками и всей стаей занимались любовью с его прической", - сказала Соколова.

Винник не ответил на звонок Соколовой.

"Не берет, так не берет. Ты сам свой выбор сделал, поэтому если Олег Винник не берет, звоним Валегу Иннику. Валег, я в красном и без лифчика. Вот я недавно смотрела ваш клип и у меня возник вопрос - "Вы сепаратист или дурак?", - продолжила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Олег Винник принял участие в клипе с российскими звездами, призывавшими к миру между странами. Многие из этих звезд ранее активно поддерживали агрессию против Украины.

у Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило его спеть с россиянами.

при этом артист не смог ответить на вопрос, чей Крым.

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