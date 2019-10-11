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11 октября • обновлено в 17:25
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"Занимались зверской любовью": Соколова жестко потроллила оскандалившегося Винника

1.2т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова жестко потроллила певца Олега Винника, который оказался в базе "Миротворца".

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она позвонила артисту.

"Занимались зверской любовью": Соколова жестко потроллила оскандалившегося Винника
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"На прошлой неделе я звонила Олегу Виннику, который записал клип совместно с российскими звездами открыто поддержавшими аннексию Крыма и войну на Донбассе. Но Олег трубку не взял, видимо волчицы увели его в лес, обнесли красными флажками и всей стаей занимались любовью с его прической", - сказала Соколова.

Винник не ответил на звонок Соколовой.

"Не берет, так не берет. Ты сам свой выбор сделал, поэтому если Олег Винник не берет, звоним Валегу Иннику. Валег, я в красном и без лифчика. Вот я недавно смотрела ваш клип и у меня возник вопрос - "Вы сепаратист или дурак?", - продолжила ведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Олег Винник Янина Соколова
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Почему хох лы такие примитивные? С ними даже спорить не интересно.
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