Украинская журналистка Янина Соколова жестко ответила продюсеру Юрию Бардашу, который оскандалился во время интервью Юрию Дудю.

Так, Соколова рассказала о том, что думает об артистах, которые гастролируют в РФ. Видео она разместила на своем Youtube-канале.

"По поводу травли артистов, которые выступают на территории России. Это фрагмент о том, как граждане государства, которое террористическим методом забрало наши территории, которое террористическим методом за шесть лет войны убило более 13 000 моих земляков. Я не понимаю артистов, которые выступают, платят налоги, тем самым поддерживая обороноспособность страны-агрессора, называют себя аполитичными. А что для вас политичность? Для меня политичность сейчас, к сожалению, во всем. Политичность - это позиция. Позиция, которую ты, как музыкант, как артист, высказываешь в своей деятельности и в своей жизни. Выступая на территории РФ артисты украинские поддерживают, платя налоги и получая деньги от этого государства и от граждан этого государства, агрессию. Я не могу уважать артистов, которые поддерживают агрессию страны, которая убивает, калечит, издевается над гражданами моего государства, которая отбирает территории и сделала переселенцами миллионы людей, которые вынуждены были покинуть свои территории. В том числе и ваш регион, Юрий. Ваш регион - Донбасс", - сказала Соколова.

Скриншот из видео

Кроме того, Соколова рассказала о том, какое будущее в Украине ждет Бардаша.

"Ничего не будет. Многие украинцы по прежнему будут слушать ваши песни. У нас нет запрета прослушивания музыки, фильмов, которые могут каким-то образом интересовать любого украинца. Их можно свободно посмотреть в интернете. После этих ваших слов, львиная доля мыслящих украинцев осознает одно - нам нужно подальше бежать от таких, как вы. Знаете, Юрий, наступит тот момент, когда Украина будет свободной от соседских лап, когда Украина станет успешным государством, которым все мы будем гордиться. И вот тогда ваше имя, в скрепах, будет именем человека, который в эту страну не верил и ее словесно предал", - добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер, а также участник группы "Грибы" Юрий Бардаш высказался о конфликте на Донбассе и переименованиях улиц в Украине.

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