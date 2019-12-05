Главная Новости
5 декабря • обновлено в 18:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Предал страну!" Соколова жестко отчитала Бардаша за слова о России и Украине

Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова жестко ответила продюсеру Юрию Бардашу, который оскандалился во время интервью Юрию Дудю.

Так, Соколова рассказала о том, что думает об артистах, которые гастролируют в РФ. Видео она разместила на своем Youtube-канале.

"Предал страну!" Соколова жестко отчитала Бардаша за слова о России и Украине
Новости
"Опускали головой в ведро с водой": продюсер "Грибов" рассказал о жизни в детдоме

"По поводу травли артистов, которые выступают на территории России. Это фрагмент о том, как граждане государства, которое террористическим методом забрало наши территории, которое террористическим методом за шесть лет войны убило более 13 000 моих земляков. Я не понимаю артистов, которые выступают, платят налоги, тем самым поддерживая обороноспособность страны-агрессора, называют себя аполитичными. А что для вас политичность? Для меня политичность сейчас, к сожалению, во всем. Политичность - это позиция. Позиция, которую ты, как музыкант, как артист, высказываешь в своей деятельности и в своей жизни. Выступая на территории РФ артисты украинские поддерживают, платя налоги и получая деньги от этого государства и от граждан этого государства, агрессию. Я не могу уважать артистов, которые поддерживают агрессию страны, которая убивает, калечит, издевается над гражданами моего государства, которая отбирает территории и сделала переселенцами миллионы людей, которые вынуждены были покинуть свои территории. В том числе и ваш регион, Юрий. Ваш регион - Донбасс", - сказала Соколова.

"Предал страну!" Соколова жестко отчитала Бардаша за слова о России и Украине

Скриншот из видео

Кроме того, Соколова рассказала о том, какое будущее в Украине ждет Бардаша.

"Ничего не будет. Многие украинцы по прежнему будут слушать ваши песни. У нас нет запрета прослушивания музыки, фильмов, которые могут каким-то образом интересовать любого украинца. Их можно свободно посмотреть в интернете. После этих ваших слов, львиная доля мыслящих украинцев осознает одно - нам нужно подальше бежать от таких, как вы. Знаете, Юрий, наступит тот момент, когда Украина будет свободной от соседских лап, когда Украина станет успешным государством, которым все мы будем гордиться. И вот тогда ваше имя, в скрепах, будет именем человека, который в эту страну не верил и ее словесно предал", - добавила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер, а также участник группы "Грибы" Юрий Бардаш высказался о конфликте на Донбассе и переименованиях улиц в Украине.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Мария Дидык
Персоны
Янина Соколова Юрий Дудь
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
9
Смешно
14
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
иловайский юрий
иловайский юрий
шо то она всё больше становится похожа на поросёнка)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Самарский Валера
Самарский Валера
помойка эта шалава,помоука это ваше порохоботство,помойка этот сляпанный вами кастрюлистан.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги