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5 ноября • обновлено в 02:17
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Соколова засветила пышную грудь: опубликовано горячее фото

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Известная украинская журналистка Янина Соколова засветила пышную грудь в пикантной фотосессии.

Так, на снимке она позировала в черном платье с очень глубоким декольте. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-странице журналистки "Вечер с Яниной Соколовой".

Янина Соколова

Янина Соколова

Фото: instagram/yanina_sokolova

"Выдвинули Янину в номинации "Вдохновение года". Уделите 2 минуты и проголосуйте! Давайте этим вдохновим ее", — подписали публикацию.

Янина Соколова засветила пышную грудь

Янина Соколова засветила пышную грудь

Фото: instagram/vecherssokolovoy

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Отметим, что в комментариях поклонники засыпали Соколову комплиментами.

Соколова засветила пышную грудь: опубликовано горячее фото
Соколова засветила пышную грудь: опубликовано горячее фото
Соколова засветила пышную грудь: опубликовано горячее фото
Соколова засветила пышную грудь: опубликовано горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Янины Соколовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Янина Соколова

Соблазнительная Янина Соколова

Фото: instagram/yanina_sokolova

Янина Соколова сексуально позирует на камеру

Янина Соколова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/yanina_sokolova

Янина Соколова в откровенном платье

Янина Соколова в откровенном платье

Фото: instagram/yanina_sokolova

Янина Соколова засветила пышную грудь

Янина Соколова засветила пышную грудь

Фото: instagram/yanina_sokolova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу засветила пышную грудь и нарвалась на критику сети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Персона
Янина Соколовская
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