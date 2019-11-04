Соколова засветила пышную грудь: опубликовано горячее фото

Известная украинская журналистка Янина Соколова засветила пышную грудь в пикантной фотосессии.

Так, на снимке она позировала в черном платье с очень глубоким декольте. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-странице журналистки "Вечер с Яниной Соколовой".

Янина Соколова Фото: instagram/yanina_sokolova

"Выдвинули Янину в номинации "Вдохновение года". Уделите 2 минуты и проголосуйте! Давайте этим вдохновим ее", — подписали публикацию.

Янина Соколова засветила пышную грудь Фото: instagram/vecherssokolovoy

Отметим, что в комментариях поклонники засыпали Соколову комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Янины Соколовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Янина Соколова Фото: instagram/yanina_sokolova

Янина Соколова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/yanina_sokolova

Янина Соколова в откровенном платье Фото: instagram/yanina_sokolova

Янина Соколова засветила пышную грудь Фото: instagram/yanina_sokolova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу засветила пышную грудь и нарвалась на критику сети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

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