Соколова засветила пышную грудь: опубликовано горячее фото

Известная украинская журналистка Янина Соколова засветила пышную грудь в пикантной фотосессии.
Так, на снимке она позировала в черном платье с очень глубоким декольте. Соответствующий кадр был опубликован в Instagram-странице журналистки "Вечер с Яниной Соколовой".
Янина Соколова
Фото: instagram/yanina_sokolova
"Выдвинули Янину в номинации "Вдохновение года". Уделите 2 минуты и проголосуйте! Давайте этим вдохновим ее", — подписали публикацию.
Янина Соколова засветила пышную грудь
Фото: instagram/vecherssokolovoy
Отметим, что в комментариях поклонники засыпали Соколову комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Янины Соколовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Янина Соколова
Фото: instagram/yanina_sokolova
Янина Соколова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/yanina_sokolova
Янина Соколова в откровенном платье
Фото: instagram/yanina_sokolova
Янина Соколова засветила пышную грудь
Фото: instagram/yanina_sokolova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Гросу засветила пышную грудь и нарвалась на критику сети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
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