В семье украинской певицы Софии Ротару произошло горе – умер муж ее младшей сестры Лидии – Сергей Хлябич.

Об этом артистка сообщила в личных Instagram-сториз, опубликовав фото родственника.

София Ротару Фото: sivator.com

"Сегодня утром ушел из жизни муж моей сестры Лидии. Скорбим и соболезнуем", – написала Ротару.

Сергей Хлябич Фото: instagram/sofiarotaru.official

Напомним, что Сергей Хлябич и Лидия Ротару прожили в браке почти 40 лет, у них родилась дочь, которую назвали в честь тети – Софией. Девушка начала свою сольную карьеру под псевдонимом Sonya Kay. Хлябич – второй муж Лидии Ротару.

Лидия Ротару и Сергей Хлябич Фото: facebook/lidiia.rotaru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно подобная трагедия произошла в семье известного российского певца Николая Баскова.

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