София Ротару вернулась из России в Украину и выступила в 'Вечернем квартале'. Видео

73-летняя украинская певица София Ротару приехала в Украину из России и выступила в "Вечернем квартале". Так, концерт студии "Квартал 95" состоялся 22 декабря в Киеве.

Кроме того, артистка дала интервью телеведущей Екатерине Осадчей. Соответствующие кадры опубликовали на фан-странице Ротару в Instagram (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, певица рассказала о периоде самоизоляции, своей семье и юбилее "Червоної рути".

Напомним, София Ротару – это советская и украинская эстрадная певица. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР.

В настоящее время она активно работает, выпускает песни, выступает на сборных концертах и частных мероприятиях.

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