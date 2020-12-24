София Ротару вернулась из России в Украину и выступила в "Вечернем квартале". Видео
73-летняя украинская певица София Ротару приехала в Украину из России и выступила в "Вечернем квартале". Так, концерт студии "Квартал 95" состоялся 22 декабря в Киеве.
Кроме того, артистка дала интервью телеведущей Екатерине Осадчей. Соответствующие кадры опубликовали на фан-странице Ротару в Instagram (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, певица рассказала о периоде самоизоляции, своей семье и юбилее "Червоної рути".
Напомним, София Ротару – это советская и украинская эстрадная певица. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР.
В настоящее время она активно работает, выпускает песни, выступает на сборных концертах и частных мероприятиях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
София Ротару выступила с концертом в России в разгар пандемии COVID-19. Знаменитость представила два номера на концерте "Песня года – 2020".
Певицу заставили сдать тест на коронавирусную инфекцию перед мероприятием. Артисты и специалисты, задействованные в концерте, получили соответствующую инструкцию.
Также ранее Ротару показывала наряд, который выбрала для выступления на "Песне года". Она позировала в платье ярко-красного цвета с воланами.