София Ротару собралась в Россию на "Песню года" и похвасталась нарядом

Популярная украинская певица София Ротару собралась в РФ на запись новогоднего концерта "Песня года". Артистка даже успела похвастаться нарядом, выбранным для поездки.

Соответствующим фото в своих Instagram-сториз поделилась невестка 73-летней знаменитости Светлана Евдокименко. На нем Ротару позировала в платье ярко-красного цвета с воланами.

"Песня года-2020", – кратко подписала публикацию невестка певицы.

София Ротару Instagram-аккаунт Светланы Евдокименко

Напомним, новость о том, что Ротару собралась на "Песню года" ранее подтвердил и ее концертный директор Сергей Лавров. Однако он отметил, что певица будет выступать на фестивале совершенно бесплатно.

"Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет", – подчеркнул Лавров.

София Ротару и Игорь Крутой sobesednik.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-помощница украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина подробно рассказала о своем тюремном сроке из-за артистки. Она получила шесть лет тюрьмы за мошенничество.