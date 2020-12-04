София Ротару собралась в Россию на "Песню года" и похвасталась нарядом

Юля Ухина Люди 20:13, 4.12.2020 Обновлено: 20:15, 4.12.2020

Популярная украинская певица София Ротару собралась в РФ на запись новогоднего концерта "Песня года". Артистка даже успела похвастаться нарядом, выбранным для поездки.

Соответствующим фото в своих Instagram-сториз поделилась невестка 73-летней знаменитости Светлана Евдокименко. На нем Ротару позировала в платье ярко-красного цвета с воланами.

"Песня года-2020", – кратко подписала публикацию невестка певицы.

София Ротару
Instagram-аккаунт Светланы Евдокименко

Напомним, новость о том, что Ротару собралась на "Песню года" ранее подтвердил и ее концертный директор Сергей Лавров. Однако он отметил, что певица будет выступать на фестивале совершенно бесплатно.

"Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале "Песня года" будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет", – подчеркнул Лавров.

София Ротару и Игорь Крутой
sobesednik.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-помощница украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина подробно рассказала о своем тюремном сроке из-за артистки. Она получила шесть лет тюрьмы за мошенничество.

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