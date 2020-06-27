София Ротару потеряла миллионы из-за отмены концертов в России

Украинская певица София Ротару потеряла 42 миллиона рублей из-за пандемии коронавируса на гастролях в РФ.

Об этом изданию "Стархит" рассказал ее концертный директор Сергей Лавров. Он также добавил, что артистка ждет, когда вновь сможет выехать из Киева в Россию на гастроли.

"Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности", – сказал Лавров.

София Ротару (Instagram-аккаунт Софии Ротару)

Также менеджер певицы добавил, что недавно Ротару получила предложение выступить на корпоративе в Новосибирске, но была вынуждена отказаться из-за закрытых границ.

София Ротару (Instagram-аккаунт Софии Ротару)

Отмечается: одно корпоративное выступление Ротару стоит около 100 тысяч евро –примерно семь миллионов рублей. Обычно за месяц она два-три раза выезжает на концерт, соответственно, зарабатывает 14 миллионов рублей. За время пандемии певица потеряла больше 42 млн.

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