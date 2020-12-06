София Ротару дала концерт в России в разгар пандемии коронавируса. Фото и видео

Obozrevatel Люди 10:20, 6.12.2020 Обновлено: 12:24, 6.12.2020

73-летняя украинская певица София Ротару выступила с концертом в России в разгар пандемии COVID-19.

Знаменитость представила два номера на концерте "Песня года – 2020". Как сообщали организаторы, выступления артистов прошли по всем требования соблюдения дистанции, связанные с коронавирусом.

София Ротару .
Instagram

Кроме того, в связи с пандемией всем участникам фестиваля пришлось сдать тест на COVID-19, и артистке также. Концерт Ротару покажут в записи 1 и 2 января, передают РИА "Новости".

В Instagram-stories Ротару опубликовали видео и фото кадры с ее концертом:

София Ротару на концерте "Песня года".
Instagram

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, София Ротару поехала в Россию с выступлениями из-за проблем с финансами. Согласно источнику, певицаосталась без концертов.

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