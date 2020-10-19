Софии Стужук не дали проститься с умершим от COVID-19 мужем: блогера похоронили в закрытом гробу

Украинского фитнес-блогера Дмитрия Стужука, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, похоронили в закрытом гробу в Прилуках (Черниговская область).

Как сообщило издание "СтарХит", на церемонии Софии Стужук не дали проститься с мужем. Поскольку Дмитрий умер от COVID-19, родным не позволили ни прикоснуться, ни даже увидеть его тело. Очевидцы рассказали журналистам, что мать блогера постоянно плакала и еле держалась на ногах.

София и Дмитрий Стужуки вместе с детьми. Instagram София Стужук

Впоследствии София в сториз на своей странице в Instagram рассказала, что похоронить Дмитрия решили в Прилуках, так как именно этот город сыграл большую роль в их жизни.

"Мы жили в Прилуках. У нас было много проблем, мне часто было грустно, больно, одиноко. И я нашла себя как блогера. Я так отвлекалась, это была моя отдушина и сейчас я продолжаю делиться с вами частичкой души, когда мне очень больно и горько", – написала Стужук.

София Стужук рассказала, почему Дмитрия похоронили в Прилуках. Instagram София Стужук

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