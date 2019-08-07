Софии Ротару - 72: как менялась популярная певица

7 августа 72 года исполняется популярной украинской певице Софии Ротару. Она родилась в 1947 году в селе Маршинцы Черновицкой области.

Отцом Софии был бригадир виноградарей, мать – работала на рынке. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась артистка.

Первой учительницей вокала у Ротару стала ее сестра Зина. В школе она училась игре на домре и баяне, участвовала в художественной самодеятельности, выступала с концертами в окрестных селах.

Первый успех пришел к Софии Ротару в 1962 году. Победа в районном конкурсе художественной самодеятельности открыла ей дорогу на областной смотр. За уникальный голос земляки называли ее "Буковинский соловей".

Первый успех пришел к Ротару в 1962 году. Победа в районном конкурсе художественной самодеятельности открыла ей дорогу на областной смотр. В 1968 году София Ротару вышла на мировой уровень, выиграв ІХ всемирный фестиваль творческой молодежи в Болгарии.

В 1968 году София Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко.

В 1971 году песни Софии Ротару были включены в нашумевшую музыкальную киноленту Романа Алексеева "Червона рута".

В 1973 году она получила первое место в конкурсе "Золотой Орфей", впервые стала лауреатом в финале "Песни года". В 1986 году певица исполнила ставшую хитом композицию "Луна луна", через год – "Было, но прошло", еще через год – "Только этого мало".

На рубеже нулевых Ротару становится обладательницей целого ряда разнообразных званий. Ее признают "Женщиной года", "Человеком XX столетия" и лучше украинской эстрадной певицей двадцатого века. Она получает звание "золотого голоса" Украины. В 2002 году она была удостоена самого высокого звания – героя Украины.

Сейчас певица все реже появляется на публике и дает концерты. Она помогает заниматься творчеством своей внучке и проводит время с семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, музыкальный критик и экс-судья "Х-фактор" Сергей Соседов разгромил возвращение на сцену и творчество украинской певицы Софии Ротару. По его словам, песни артистки уже давно спеты, нового она ничего создать не может, а своим успехом она обязана мужу Анатолию Евдокименко.

Артистка выступила на фестивале Atlas Weekend-2019, где поклонники заметили, что она с трудом разговаривает.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!