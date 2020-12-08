Софи Лорен вернулась в кино после длительного перерыва: 6 жизненных уроков от легендарной актрисы

Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен впервые после десятилетнего перерыва снялась в полнометражном фильме "Вся жизнь впереди". В честь своего возвращения в кино 86-летняя знаменитость решила поделиться некоторыми знаниями, которые она накопила в течение своей жизни.

О шести жизненных уроках от Софи Лорен пишет издание Daily Mail. Звезда рассказала, что до сих пор чувствует себя на 20 лет и поделилась секретами внутренней гармонии.

Я всегда подбадриваю себя и принимаю себя такой, какая я есть.

Я просто пытаюсь испытать момент счастья во время этой пандемии, потому что не живу убеждениями о том, что завтра будет лучше.

Если вы здоровы и делаете то, что вам нравится, тогда вы не можете думать: "Боже, завтра я умру!"

Обязательно поговорите и оставайтесь на связи с семьей.

Вы должны стареть естественным образом . Зачем менять свое тело и быть кем-то другим, если внутри вы счастливы? Я никогда об этом не думала – никогда. Мне нравится то, что у меня есть. Я нравлюсь себе!

Вы должны принимать вещи такими, какие они есть. Мне было очень грустно, когда мой муж умер, потому что ты никогда не сможешь преодолеть это чувство. Но это жизнь.

Софи Лорен – итальянская актриса-легенда и секс-символ ХХ века, обладательница почетных кинематографических премий и наград различных кинофестивалей. Она является дважды лауреатом премии "Оскар" (1962, 1991).

В кино она дебютировала в так называемых фоновых ролях в комедиях "Шесть жен Синей Бороды" и "Это был он – да, да". В 1952 году сыграла свою первую роль с текстом в фильме "Африка за морями". Первоначально актриса снималась под псевдонимом Ладзаро, но в 1953 году сменила его на Лорен.

Первым заметным успехом Лорен стала роль Аиды в одноименном фильме-опере Клименте Фракасси. В 1953 году с участием актрисы вышли фильмы "Две ночи с Клеопатрой", "Аттила" и другие. Новый импульс карьере Лорен дало участие в фильме Витторио Де Сика "Золото Неаполя", где она предстала в образе роковой женщины из простонародья.

Одним из первых голливудских фильмов актрисы был "Гордость и страсть" с Фрэнком Синатрой и Кэри Грантом. В 1977 за новую роль в дуэте с Мастроянни в фильме Этторе Сколы "Особый день" актриса была удостоена итальянской национальной премии "Давид" и приза за лучшее исполнение женской роли на МКФ в Канне.

Среди работ последних лет – главные роли в фильмах "Девять" (2009) и "Мой дом полон зеркал" (2010), который рассказывает о жизни Софи Лорен, ее матери и сестры. А также лента "Вся жизнь впереди" (2020).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарная итальянская актриса Софи Лорен откровенно заговорила о свадьбе. По словам знаменитости, она всю жизнь мечтала о пышной церемонии и белом платье.