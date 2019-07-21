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"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

15.2т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала грудь на откровенном фото.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала черно-белый снимок, на котором позирует в платье с огромным декольте.

Образ женщина дополнила ярким макияжем, волнистой укладкой и массивной подвеской необычной формы.

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Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

Поклонники артистки традиционно засыпали ее хвалебными комментариями. "Секси-супер!" "Эффектно смотрится", "Сочная", "Мерлин Монро", "Какая грудь!" "С вас портреты писать можно", – пишут пользователи.

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Скриншот

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Лободы, которые она публиковала в Instagram-аккаунте:

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"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода собрала стадион в Нижнем Новгороде, чем похвасталась в своем аккаунте. Однако поклонники заподозрили, что она была пьяна, так как невнятно что-то пыталась петь и еле стояла на ногах.

Также певица призналась, что она очень боится высоты, а некоторые номера на ее концертах построены именно на этом.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Теги
шоу-бизнес Instagram фотографии Красота
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
«СВЕТКА - КАЛМОЧА». А ГДЕ ЛИЗБИ-ПОДРУГА-ПРОДЮССЕР-МАЛЬЧИК НАТЕЛЛА?
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Дронов Жон
Дронов Жон
А губы у ей самые что ни на есть рабочии.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
какая она сочная эта сучка ботоксная,пущай сидит в своей педерации и не рыпается
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