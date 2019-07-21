"Сочная!" Лобода засветила пышную грудь на пикантном снимке

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала грудь на откровенном фото.
Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала черно-белый снимок, на котором позирует в платье с огромным декольте.
Образ женщина дополнила ярким макияжем, волнистой укладкой и массивной подвеской необычной формы.
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
Поклонники артистки традиционно засыпали ее хвалебными комментариями. "Секси-супер!" "Эффектно смотрится", "Сочная", "Мерлин Монро", "Какая грудь!" "С вас портреты писать можно", – пишут пользователи.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Лободы, которые она публиковала в Instagram-аккаунте:
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода собрала стадион в Нижнем Новгороде, чем похвасталась в своем аккаунте. Однако поклонники заподозрили, что она была пьяна, так как невнятно что-то пыталась петь и еле стояла на ногах.
Также певица призналась, что она очень боится высоты, а некоторые номера на ее концертах построены именно на этом.
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