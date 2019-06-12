Собрались в политику? Две украинские звезды заинтриговали сеть намеком

Украинская певица Ирина Билык и танцор Дмитрий Коляденко, которые взволновали поклонников случаем с предложением руки и сердца, заинтриговали постом о политике.

Артистка написала на своей странице в Instagram сообщение о партии, получив в ответ много шуточных предложений от фолловеров.

"Мы вот с Димой решили пофантазировать, а как бы могла называться наша политическая партия? Хотим услышать ваши версии! Автора самого оригинального названия ждет от нас приз", – написала она.

Фолловеры не растерялись из-за сообщения Билык, ведь в политику собрались пойти многие известные звезды украинского шоу-бизнеса. А название сформировали по принципу соединения их имен и даже пошутили, по поводу их отношений.

"КОЛІР (КОЛяденкоІРа)", "ДиБилык", "Грабли", "Партия разведенных", "Ирко – Ирина, Коляденко", "Била Коляда", " Партия "Не такая, как все и Человек-чемодан", "Партия Второе дыхание", – разошлись поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в политику собралось много украинских звезд. Секс-символ, поп-певец Олег Винник собрался баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Также информацию о начале политической деятельности подтвердил народный артист Украины Виктор Павлик. А лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представил партию "Голос" и членов, с которыми планирует идти на парламентские выборы.

К ним присоединилась Оля Полякова, заявив, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

Позже она опубликовала гневное сообщение в ответ на шутки по поводу выдвижения в политику.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!