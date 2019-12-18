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18 декабря • обновлено в 11:42
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"Соблазнительница": Соколова сверкнула пышной грудью на камеру

2.5т
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Украинская журналистка Янина Соколова вновь порадовала поклонников пикантным фото.

Так, снимком в соблазнительном наряде с глубоким декольте звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Янина Соколова

Янина Соколова

Инстаграм

Новости
"Ослепли?" Соколова сверкнула пышным бюстом в откровенном наряде

Наряд выгодно подчеркнул формы Соколовой. В частности, поклонники обратили внимание на пышный бюст Янины.

Янина Соколова

Янина Соколова

Инстаграм

Янина Соколова

Янина Соколова

Инстаграм

В комментариях под публикацией подписчики засыпали Соколову комплиментами:

"Соблазнительница": Соколова сверкнула пышной грудью на камеру
"Соблазнительница": Соколова сверкнула пышной грудью на камеру
"Соблазнительница": Соколова сверкнула пышной грудью на камеру
"Соблазнительница": Соколова сверкнула пышной грудью на камеру
"Соблазнительница": Соколова сверкнула пышной грудью на камеру

Примечательно, что журналистка часто примеряет соблазнительные наряды с глубокими вырезами, которые подчеркивают ее фигуру.

Янина Соколова

Янина Соколова

Инстаграм

Янина Соколова

Янина Соколова

Инстаграм

Янина Соколова

Янина Соколова

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, как проходит процес примерки откровенных платьев перед эфиром. Ее стилист приносит такие наряды, из которых буквально вываливается грудь, потому приходится ушивать зону декольте.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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3
Комментарии
10
14
Смешно
8
Интересно
7
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5
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
на последней фото уро-дка
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5
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Языком она показывает как у москалей на трассе слизывает? Таких в России обычно называют ТП, но в стране секс туризма это норма
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6
2
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кроме сисек иных достоинств нет?
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2
2

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