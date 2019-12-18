"Соблазнительница": Соколова сверкнула пышной грудью на камеру

Украинская журналистка Янина Соколова вновь порадовала поклонников пикантным фото.

Так, снимком в соблазнительном наряде с глубоким декольте звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Янина Соколова Инстаграм

Наряд выгодно подчеркнул формы Соколовой. В частности, поклонники обратили внимание на пышный бюст Янины.

Янина Соколова Инстаграм

Янина Соколова Инстаграм

В комментариях под публикацией подписчики засыпали Соколову комплиментами:

Примечательно, что журналистка часто примеряет соблазнительные наряды с глубокими вырезами, которые подчеркивают ее фигуру.

Янина Соколова Инстаграм

Янина Соколова Инстаграм

Янина Соколова Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, как проходит процес примерки откровенных платьев перед эфиром. Ее стилист приносит такие наряды, из которых буквально вываливается грудь, потому приходится ушивать зону декольте.

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