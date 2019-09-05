"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык засветила грудь на пикантном снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди с огромным декольте. Свой образ Билык дополнила длинными перчатками и колготками в сетку.

"Дорогие, готовлю для вас что-то новенькое", — написала певица.

Ирина Билык Фото из Instagram

Ирина Билык Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Ирину комплиментами.

Ирина Билык Фото из Instagram

Ирина Билык Фото из Instagram

Ирина Билык Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык показала в сети пикантное фото со своей коллегой Натальей Могилевской. Так, на снимке артистки позировали в ярких нарядах и целовались друг с другом.

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