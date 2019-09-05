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5 сентября • обновлено в 15:11
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"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке

2.4т Читать материал на украинском

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык засветила грудь на пикантном снимке.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди с огромным декольте. Свой образ Билык дополнила длинными перчатками и колготками в сетку.

"Дорогие, готовлю для вас что-то новенькое", — написала певица.

"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке

Ирина Билык

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке

Ирина Билык

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали Ирину комплиментами.

"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке
"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке
"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке
"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке
"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке

Ирина Билык

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке

Ирина Билык

Фото из Instagram

"Соблазнительница!" Ирина Билык засветила пышную грудь на пикантном снимке

Ирина Билык

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык показала в сети пикантное фото со своей коллегой Натальей Могилевской. Так, на снимке артистки позировали в ярких нарядах и целовались друг с другом.

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Персона
Ирина Билык
Место
Украина
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Как-то не впечатляет... А вот у идейных украинок грудь граздо пышнее. Взять хотя бы ту же знаменитую "кнопочку" из ВР...
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