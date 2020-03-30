Российская телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками, что давно переболела коронавирусом.

Так, соответствующее признание звезда сделала во время прямого эфира в Instgram, передает "Комсомольская Правда". По словам Собчак, она еще никогда не чувствовала себя так плохо.

Ксения Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

"Я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота... Диагноз мне поставили "атипичная пневмония", прописали антибиотики. А кроме того, пошли осложнения, я потеряла голос. Чтобы его восстановить, мы экстренно нашли фониатра, мне адреналин капали через трубочку", – рассказала Собчак.

Также она отметила, что считает: "китайцы всех надули", и большинство людей уже переболели коронавирусом с той лишь разницей, что он не был диагностирован.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американский актер Марк Блум умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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