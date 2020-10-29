Собчак затравили в сети из-за поддержки критики ислама: ведущая дала отпор

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что начала получать угрозы после поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, который подверг критике ислам из-за убийства учителя истории под Парижем, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда.

Так, по словам знаменитости, она не понимает такой реакции юзеров, ведь она хотела лишь донести, что недопустимо убивать людей за слова, мысли и идеи. При этом, как отметила Собчак, каждый человек должен уважать обычаи народа, на территории которого он находится. Об этом телеведущая сообщила на личной странице в Instagram.

"Написала пост о свободе слова и вот результат: в комментариях все заср*но какими-то нелепыми тезисами типа – "а вас когда Жириновский оскорбил, каково было?" Ответ: неважно как мне было –голову я никому голову не отрезала и никуда не жаловалась. Оскорбление – признак невоспитанности оскорбляющего, не более того. Однако в смс-сообщения мне и моей команде начали поступать реальные угрозы... Меня не обижают ваши оскорбления и карикатуры. И оскорбления Жириновского тоже. Я могу протестовать, отвечать, уходить – но не резать голову в ответ на слова. За слова убивать нельзя. За мысли и идеи тоже. Но чужие обычаи ты обязан уважать на чужой территории. И если вы выезжаете из периметра ваших правил во Францию, то уважайте европейскую культуру, в которой слова могут быть любыми, если это конечно не призывы к экстремизму. Не нравится эта культура? Не живите в ней и не учитесь во французских школах", – заявила она.

Instagram Ксении Собчак

Резюмируя, Собчак подчеркнула, что можно шутить над всем и делать любую карикатуру. А если кому-то это не нравиться – просто нужно молча уйти.

"Мне также не нравится когда шутки про черных или евреев приравниваются к оскорблениям. Шутить можно над всем. Карикатуру можно делать любую. Другое дело, что она может быть неудачной, безвкусной или оскорбительной. Что тогда делать? Мудрый человек пройдет мимо, брезгливо пожав плечами. Дурак – полезет в драку", – заявила она.

Instagram Ксении Собчак

Напомним, в середине октября в пригороде Парижа учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен кухонным ножом 18-летним исламским экстремистом Абдулахом Анзоровым. Причиной убийства стала демонстрация Пати карикатур на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом и впоследствии выступил с речью, в которой заявил о необходимости создания совместно с Советом мусульман Франции организации для строительства "просвещенного ислама" в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла Регину Тодоренко за фильм о домашнем насилии.