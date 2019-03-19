Собчак засекли с Богомоловым на официальном мероприятии

Российская журналистка и политик Ксения Собчак, которая недавно сообщила о разрыве с супругом Максимом Виторганом, пришла на официальное мероприятие с режиссером Константином Богомоловым.
Журналистам удалось запечатлеть парочку, которой уже давно приписывают роман, на камеру. Соответствующий снимок и видео совместного выхода в свет опубликовал Telegram-канал "Только никому" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Ксения Собчак и Константин Богомолов
"Только никому"
Уточняется, что Собчак сопровождала Богомолова на церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве. При чем по красной дорожке они вместе пока не выходили, но места в зале выбрали рядом.
"На премьере у Резо Ксения и Константин тоже вместе. Только один вопрос: что помешало приехать сразу вдвоем? Богомолов зашел один и ждал Ксению в зале", – сказано в сообщении.
Судя по кадрам, Собчак и Богомолов были довольны обществом друг друга. Они улыбались и переговаривались, а режиссер кидал на свою спутницу многозначительные взгляды.
Михаил Фролов "КП"
Михаил Фролов "КП"
Собчак и Богомолов
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 у них родился сын.
В конце 2018 года стало известно, что отношения пары на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой. Позже появились подробности драки.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером, 7 марта, Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
Позже в интервью Ксения призналась, что в разрыве с мужем замешаны отсутствие заботы и внимания.
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