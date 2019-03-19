Собчак засекли с Богомоловым на официальном мероприятии

Российская журналистка и политик Ксения Собчак, которая недавно сообщила о разрыве с супругом Максимом Виторганом, пришла на официальное мероприятие с режиссером Константином Богомоловым.

Журналистам удалось запечатлеть парочку, которой уже давно приписывают роман, на камеру. Соответствующий снимок и видео совместного выхода в свет опубликовал Telegram-канал "Только никому" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Ксения Собчак и Константин Богомолов "Только никому"

Уточняется, что Собчак сопровождала Богомолова на церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Большом театре в Москве. При чем по красной дорожке они вместе пока не выходили, но места в зале выбрали рядом.

"На премьере у Резо Ксения и Константин тоже вместе. Только один вопрос: что помешало приехать сразу вдвоем? Богомолов зашел один и ждал Ксению в зале", – сказано в сообщении.

Судя по кадрам, Собчак и Богомолов были довольны обществом друг друга. Они улыбались и переговаривались, а режиссер кидал на свою спутницу многозначительные взгляды.

Михаил Фролов "КП"

Михаил Фролов "КП"

Собчак и Богомолов Комсомольская правда

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