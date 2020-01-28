Собчак защищала Богомолова от журналистов и угодила в лавстори

Известная российская журналистка Ксения Собчак и ее новый муж, режиссер Константин Богомолов, побывали на выставке работ Сальвадора Дали в Москве.

В ходе мероприятия пара попала в трогательный кадр.

Отмечается, что Центральный выставочный зал "Манеж" в российской столице принял ряд работ знаменитого сюрреалиста, и по этому поводу собрались многие светские львы и львицы.

Некоторые из них охотно общались с представителями СМИ, в частности, актриса Настасья Самбурская, которая пришла с умопомрачительным макияжем и в необычном наряде под характер событию.

Собчак же как обычно вежливо, но непреклонно отвергала любые контакты с прессой, держась между фотокамерами и менее опытным в таких вопросах мужем.

Ольга Кныш показала в "карусели" Instagram видео с Самбурской и трижды отказавшей в интервью Собчак, а также немного самой выставки:

Позже она все же поделилась фото, как Собчак и Богомолов стоят перед экспозициями, нежно смотря друг на друга и улыбаясь.

"Сняла лавстори", - прокомментировала снимок она.

Знала ли пара, что их в тот момент фотографировали, доподлинно неизвестно.

Константин Богомолов и Ксения Собчак instagram.com/stories/knysh_

В целом, после мероприятия Собчак осталась очень довольна и порекомендовала выставку:

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