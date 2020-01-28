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28 января • обновлено в 10:59
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Собчак защищала Богомолова от журналистов и угодила в лавстори

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Известная российская журналистка Ксения Собчак и ее новый муж, режиссер Константин Богомолов, побывали на выставке работ Сальвадора Дали в Москве.

В ходе мероприятия пара попала в трогательный кадр.

Отмечается, что Центральный выставочный зал "Манеж" в российской столице принял ряд работ знаменитого сюрреалиста, и по этому поводу собрались многие светские львы и львицы.

Некоторые из них охотно общались с представителями СМИ, в частности, актриса Настасья Самбурская, которая пришла с умопомрачительным макияжем и в необычном наряде под характер событию.

Собчак же как обычно вежливо, но непреклонно отвергала любые контакты с прессой, держась между фотокамерами и менее опытным в таких вопросах мужем.

Ольга Кныш показала в "карусели" Instagram видео с Самбурской и трижды отказавшей в интервью Собчак, а также немного самой выставки:

Выставка Сальвадора Дали: 1. Смотри раз: когда классная @samburskaya позвала в кадр, а тебе нельзя. 2. Смотри два: когда спрашиваешь Дали о беконе на картине, а он не отвечает, несмотря на то что ты сделала тату, вдохновившись его творчеством (переводную). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3. Смотри три: когда ты уже трижды попыталась взять интервью у @xenia_sobchak, но она и в десятый раз способна вежливо отказывать журналистам.

Публикация от Ольга Кныш (@knysh_)

Позже она все же поделилась фото, как Собчак и Богомолов стоят перед экспозициями, нежно смотря друг на друга и улыбаясь.

"Сняла лавстори", - прокомментировала снимок она.

Знала ли пара, что их в тот момент фотографировали, доподлинно неизвестно.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

instagram.com/stories/knysh_

В целом, после мероприятия Собчак осталась очень довольна и порекомендовала выставку:

Вчера в Манеже открылась уникальнейшая выставка Сальвадора Дали. Очень советую. Это масштабно. Единственное,до сих пор не могу привыкнуть к этому новому общеевропейскому тренду на освещение в стиле "в темноте горит лайтбокс". Знаю,что прогрессивно и так делают ведущие выставочные пространства мира,но привыкнуть пока не могу. Так же было на Фриде Кало(.. А вам как больше нравится смотреть живопись? В темноте или при общем свете?)

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, ранее мы писали, как звезда фильма "Текст" Александр Петров неприятно удивил и вызвал опасения у поклонников своим внешним видом.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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