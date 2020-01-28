Собчак защищала Богомолова от журналистов и угодила в лавстори

Известная российская журналистка Ксения Собчак и ее новый муж, режиссер Константин Богомолов, побывали на выставке работ Сальвадора Дали в Москве.
В ходе мероприятия пара попала в трогательный кадр.
Отмечается, что Центральный выставочный зал "Манеж" в российской столице принял ряд работ знаменитого сюрреалиста, и по этому поводу собрались многие светские львы и львицы.
Некоторые из них охотно общались с представителями СМИ, в частности, актриса Настасья Самбурская, которая пришла с умопомрачительным макияжем и в необычном наряде под характер событию.
Собчак же как обычно вежливо, но непреклонно отвергала любые контакты с прессой, держась между фотокамерами и менее опытным в таких вопросах мужем.
Ольга Кныш показала в "карусели" Instagram видео с Самбурской и трижды отказавшей в интервью Собчак, а также немного самой выставки:
Выставка Сальвадора Дали: 1. Смотри раз: когда классная @samburskaya позвала в кадр, а тебе нельзя. 2. Смотри два: когда спрашиваешь Дали о беконе на картине, а он не отвечает, несмотря на то что ты сделала тату, вдохновившись его творчеством (переводную). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3. Смотри три: когда ты уже трижды попыталась взять интервью у @xenia_sobchak, но она и в десятый раз способна вежливо отказывать журналистам.
Позже она все же поделилась фото, как Собчак и Богомолов стоят перед экспозициями, нежно смотря друг на друга и улыбаясь.
"Сняла лавстори", - прокомментировала снимок она.
Знала ли пара, что их в тот момент фотографировали, доподлинно неизвестно.
Константин Богомолов и Ксения Собчак
instagram.com/stories/knysh_
В целом, после мероприятия Собчак осталась очень довольна и порекомендовала выставку:
Вчера в Манеже открылась уникальнейшая выставка Сальвадора Дали. Очень советую. Это масштабно. Единственное,до сих пор не могу привыкнуть к этому новому общеевропейскому тренду на освещение в стиле "в темноте горит лайтбокс". Знаю,что прогрессивно и так делают ведущие выставочные пространства мира,но привыкнуть пока не могу. Так же было на Фриде Кало(.. А вам как больше нравится смотреть живопись? В темноте или при общем свете?)
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