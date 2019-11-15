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15 ноября • обновлено в 22:32
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Собчак заподозрили в экстремизме из-за Крыма

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Московская прокуратура направила интервью российской журналистки Ксении Собчак для радио "НВ" на проверку на наличие признаков "экстремизма".

По данным издания "Газета", ранее с соответствующей просьбой к генпрокурору Юрию Чайке обратился председатель "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов.

"Обращение председателя Партии ветеранов России рассмотрено прокуратурой Москвы в рамках проверки интервью Ксении Собчак. Для того, чтобы дать оценку данным высказываниям Ксении Собчак на предмет наличия в них признаков экстремизма, органами прокуратуры материалы дела в установленном порядке направлены в "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистической экспертизы", – сказано в сообщении.

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В частности, россиян разгневал тот факт, что Собчак признала в интервью необходимость вернуть аннексированный Крым Украине, так как РФ нарушила международные договоренности.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

replyua.net

Как сообщал OBOZREVATEL, интервью украинскому радио "НВ" Собчак дала в конце сентября.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
скандалы
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