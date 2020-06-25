Российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак подала в суд на немецкие СМИ из-за клеветы – ее обвинили расизме и нетолерантности к меньшинствам.

По причине расистского скандала престижный автомобильный бренд Audi разорвал контракт с Ксенией Собчак, а немецкое издание Вusiness insider сообщило, что Ксения якобы назвала темнокожих людей "глупыми и ленивыми". В ответ на это ведущая обвинила журналистов в клевете и подала в суд, о чем она сообщила на странице в Instagram.

OBOZREVATEL рассказывает, как начался скандал и что на самом деле произошло.

Ксения Собчак оказалась в центре скандала Комсомольская правда

Как все началось

Причиной конфликта стала критика движения Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении афроамериканцев. Движение обострилось после убийства в США темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Тогда в Штатах начались массовые акции протестов, а также возникли частые случаи мародерства.

Ксения Собчак остро осудила за это темнокожих, а также раскритиковала их лозунг Eat the rich ("Ешь богатых"). В начале июня 2020 Собчак приняла участие в шоу Comment Out, где по заданию ведущего запостила на личную страницу в соцсети видео черного экрана с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком". В ролике звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики".

В своем посте Собчак заключила размышления о беспорядках в США фразой: "Никто не хочет бороться за то, чтобы не было бедных, – это сложно и трудновыполнимо, бороться за то, чтобы не было богатых – весело и приятно. И сумку можно под шумок дорогую спи**ить".

Позже россиянка удалила пост, однако он поднял мощную волну критики в сети. Интересно, что сама Собчак открыто заявила – она считает "шутку про негра" весьма смешной и в шоу рассказала, что опубликовала пост с черным квадратом по личной инициативе.

Собчак попала в скандал из-за расизма Instagram Ксении Собчак

Чем скандал обернулся для Собчак

После того, как Собчак опубликовала скандальный пост в сети, в СМИ начала появляться информация о том, что бренды массово разрывают рекламные контракты. Упоминался также популярный бренд косметики Mixit. Однако позже стало известно, что марка продолжает сотрудничество с Ксенией, а причиной вероятного конфликта стал не расизм, а нетолерантная шутка об изнасиловании российского певца Стаса Костюшкина. Подробнее читайте по ссылке.

Позже стало известно, что с Собчак разорвал контракт автомобильный бренд Audi. Его представитель Вернер Нойхольд заявил, что "Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой". До этого Ксения и Audi сотрудничали более 8 лет.

Почему Собчак обратилась в суд

После развернувшегося конфликта немецкое издание Вusiness insider обвинило Ксению Собчак в расизме – по их версии она назвала всех темнокожих людей "глупыми и неспособными честно заработать". Телеведущая объяснила свою позицию.

Собчак обвинила немецкие СМИ в клевете Instagram Ксении Собчак

"Я подаю в суд на издание Вusiness insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идет за толпой", – пояснила Собчак.

При этом она добавила, что не поддерживает любой протест в любой стране, когда он связан с насилием.

"Для меня главные ценности – это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды праволиберальные. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма . Видимо, в нашем стремительно "левеющем" мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне", – подчеркнула Ксения.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная ситуация произошла в России с украинкой Региной Тодоренко, которая нетолерантно высказалась о жертвах насилия и назвала "психически больными" женщин, которых бьют мужчины. Тодоренко в циничной форме заявила, что "это надо иметь проблемы с психикой, чтобы на камеру рассказать, что муж тебя бьет. А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?". Читайте все подробности в материале OBOZREVATEL.

Тогда высказывания Регины спровоцировали волну травли в ее адрес. Артистку лишили звания "Женщина года" в России, а также с ней прекратили сотрудничество несколько крупных брендов.