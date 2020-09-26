Собчак высмеяла Тарзана за измены: его любовница отреагировала на видео
Известная российская телеведущая Ксения Собчак высмеяла Тарзана, известного как Сергея Глушко, за его измены супруге Наташи Королевой.
В новом выпуске программы "Осторожно, новости!" на YouTube-канале Собчак опубликовала клип-пародию на хит артистки "Синие лебеди".
Предполагаемая любовница Тарзана Анастасия Шульженко на своей странице в Instagram отреагировала на пародию и поблагодарила телеведущую за юмор, иронию, за поднятое настроение.
"Спасибо за юмор, за иронию, за поднятое настроение и улыбку, первый раз за долгое время я смеялась от души", – подписала видеоклип в фотоблоге Шульженко.
Стоит отметить, что в клипе-пародии на измену Тарзана Собчак спела про предательства мужчин. Ведущая нецензурно обрисовала интимные отношения артиста с Шульженко. Кроме того, в клипе звезда отметила, что сомневается в правдивости признаний стриптизера. В завершение Собчак поддержала обманутую певицу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Не так давно между Тарзаном и его супругой Наташей Королевой разгорелся скандал. Пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки.
Позже 28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко.
Впоследствии Глушко признался в измене и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".