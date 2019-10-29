"Люди, вы чего?" Собчак вступилась за оскандалившуюся с порно Асмус

Российская телеведущая Ксения Собчак вступилась за оскандалившуюся с секс-сценой актрису Кристину Асмус в фильме "Текст".

Так, она заявила, что настоящему режиссеру невозможно отказать. Просто включили камеру, Асмус попросили раздеться и она выполнила свою работу. Об этом Собчак написала на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак и Кристина Асмус

"Тут Харламов страшно расстроен в Instagram, что хейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порно-сцен его жены в фильмы "Текст". Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете что настоящему режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться.... И Кристина не стала говорить: "Ну, я даже не знаю, вот прям надо раздеться?! Ну странно это все — нет, не пойду!" — отметила Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак пожаловалась на то, что ее шоу потеряло просмотры из-за того, что там были кадры из фильма "Текст", в котором снялась Кристина Асмус. Полное видео скандальной порно-сцены с актрисой смотрите здесь.

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