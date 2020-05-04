Российская телеведущая Ксения Собчак резко прокомментировала прямые эфиры в Instagram, которые устраивают популярные блогеры и знаменитости.

Так, на своей странице в Instagram Собчак сделала вывод, что, судя по поведению людей в соцсетях, у многих не только ограничены развлечения на самоизоляции, но и фантазия.

Ксения Собчак Instagram @xenia_sobchak

"Беда пришла откуда не ждали. Главный инструмент развенчания мифов – прямой эфир! Всех откровенно подвел такой формат. На сочинение подписи к голожопым фотографиям можно нанять студента литинститута. Ну или копипастнуть из папочки "стихи поэтов серебрянного века". А на прямой эфир уже "раба" не пошлешь: необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет. И это еще в лучшем случае. Ну, а в худшем – имеем, что имеем, примеры вы видели. Ведь все эти прекрасные люди с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом, а что вы хотели? Их, собственно, не за это любят, они и не пытались развивать или "прокачивать" этот странный орган – мозг. Он – не ягодицы, не отфотошопишь. И прямой эфир Инстаграма эту горькую правду обнажает. Поэтому, девочки, запись и только запись, и хороший видеоредактор!", – пишет Ксения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Виктория Боня резко высказалась о телеведущей Ксении Собчак. Так, она потребовала, чтобы та разобралась и предоставила доказательства о том, что 5G не влияет на здоровье человека.