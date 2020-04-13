Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала публикацию коллеги Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".

Так, она обратила внимание своих подписчиков на неестественно изогнутые деревья на фото Канделаки. А также отметила, что "такой наглости, как у Тины – можно поучиться". Об этом Ксения сообщила в личном Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ксения Собчак и Тина Канделаки

"Вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья – так только настоящие спортсмены делают, да? Восхищаюсь наглостью позиционировать себя гуру фитнеса при таком весе и телосложении. Вот наглости и правда можно поучиться, а советы по питанию – спасибо, но нет", – в ироничной манере написала Собчак.

Тина Канделаки Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"

К слову, Канделаки не оставила критику без ответа, написав, что ее очень радует "внимание барыни всея Руси".

"Опять внимание барыни всея Руси к моей персоне не может не радовать и не греть мое самолюбие. Как же все-таки приятно, когда ведущая блестящего шоу на Первом канале спускается на грешную землю моего Instagram. Спасибо за любовь! Мне даже неловко оставлять ее без ответа – каюсь оригиналом. Вы же не против, если ваши неподражаемые прелести постоят рядом?" – съязвила Тина, разместив фото ягодиц Собчак.

Тина Канделаки показала фото ягодиц Собчак Фото: t.me/tikandelak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Тина Канделаки назвала главные привычки, которые мешают похудеть.