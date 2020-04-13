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13 апреля • обновлено в 20:09
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Собчак уличила Канделаки в фотошопе и высмеяла ее фигуру: Тина резко ответила

4.2т
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Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала публикацию коллеги Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".

Так, она обратила внимание своих подписчиков на неестественно изогнутые деревья на фото Канделаки. А также отметила, что "такой наглости, как у Тины – можно поучиться". Об этом Ксения сообщила в личном Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ксения Собчак и Тина Канделаки

Ксения Собчак и Тина Канделаки

"Вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья – так только настоящие спортсмены делают, да? Восхищаюсь наглостью позиционировать себя гуру фитнеса при таком весе и телосложении. Вот наглости и правда можно поучиться, а советы по питанию спасибо, но нет", – в ироничной манере написала Собчак.

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"

К слову, Канделаки не оставила критику без ответа, написав, что ее очень радует "внимание барыни всея Руси".

"Опять внимание барыни всея Руси к моей персоне не может не радовать и не греть мое самолюбие. Как же все-таки приятно, когда ведущая блестящего шоу на Первом канале спускается на грешную землю моего Instagram. Спасибо за любовь! Мне даже неловко оставлять ее без ответа каюсь оригиналом. Вы же не против, если ваши неподражаемые прелести постоят рядом?" – съязвила Тина, разместив фото ягодиц Собчак.

Тина Канделаки показала фото ягодиц Собчак

Тина Канделаки показала фото ягодиц Собчак

Фото: t.me/tikandelak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Тина Канделаки назвала главные привычки, которые мешают похудеть.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Тина Канделаки Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Кому сдалась эта старая мочалка Канделаки?ее только ленивый не таскал раньше по саунам)))))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Артиллерист Моня, лошадь тоже нормально потаскали по саунам... подозреваю, что с керимовым они там даже пересекались в 90-е)
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