Собчак сфотографировалась в белье и засветила грудь

Мария Дидык Люди 23:59, 18.05.2020 Обновлено: 00:07, 19.05.2020

Российская телеведущая Ксения Собчак показала откровенное фото, на котором позировала в белье. Так, она стояла на стуле в белой майке, сквозь которую было видно ее грудь и трусах.

Снимок Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонникам звезды понравился снимок.

"Шикарная", "Очень крутое фото и идея", "Какой женственный и сильный образ", "Какая крутая фотография! Супер образ и прекрасная Ксения", - пишут в сети.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак резко прокомментировала прямые эфиры в Instagram, которые устраивают популярные блогеры и знаменитости.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Порошенко передал уже 115 тысяч защитных костюмов в больницы по всей Украине

В Украине могут разрешить двойное гражданство: законопроект вызвал споры в Раде

В Кабмине признали провал программы дешевых кредитов под 5-7-9%

В Украине чтят память жертв депортации крымских татар: трагедия в цифрах

"Немедленно вернуть!" США и ЕС резко обратились к России из-за Крыма