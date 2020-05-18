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19 мая • обновлено в 01:08
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Собчак сфотографировалась в белье и засветила грудь

4.2т
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Российская телеведущая Ксения Собчак показала откровенное фото, на котором позировала в белье. Так, она стояла на стуле в белой майке, сквозь которую было видно ее грудь и трусах.

Снимок Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Собчак сфотографировалась в белье и засветила грудь

Полистала ленту и подумалось с утра, сколько же людей проживают всю свою жизнь,комментируя чужое творчество,чужой "продукт". Не создавая свое, или создавая такое,чем особо не погордиться,но бесконечно комментируя чужое. "Всю свою жизнь он постил чьи-то ссылки". Сколько в этом человеческой драмы))).... Собственно единственный смысл существования критиков-комментаторов -это создавать сопротивление,чтобы плыть и грести вперед было сложнее,но чтобы мускулы работали))) Прямо сейчас вы можете зайти в профиль ,и там ссылка на мой новый продукт-альтернативные новости ,которые мы теперь будем выпускать каждую неделю!!! Смотрите и... комментируйте комментируйте комментируйте!!! 😂😂😂😉😉😉 P.S. Нашла это фото Влада Локтева с его выставки "женщина с веслом" разбирая архив. Спасибо❤️✊🏻

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Поклонникам звезды понравился снимок.

"Шикарная", "Очень крутое фото и идея", "Какой женственный и сильный образ", "Какая крутая фотография! Супер образ и прекрасная Ксения", - пишут в сети.

Собчак сфотографировалась в белье и засветила грудь
Собчак сфотографировалась в белье и засветила грудь
Собчак сфотографировалась в белье и засветила грудь

Ранее, как писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак резко прокомментировала прямые эфиры в Instagram, которые устраивают популярные блогеры и знаменитости.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Ксения Собчак
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