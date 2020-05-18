Собчак сфотографировалась в белье и засветила грудь

Российская телеведущая Ксения Собчак показала откровенное фото, на котором позировала в белье. Так, она стояла на стуле в белой майке, сквозь которую было видно ее грудь и трусах.

Снимок Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Поклонникам звезды понравился снимок.

"Шикарная", "Очень крутое фото и идея", "Какой женственный и сильный образ", "Какая крутая фотография! Супер образ и прекрасная Ксения", - пишут в сети.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, российская телеведущая Ксения Собчак резко прокомментировала прямые эфиры в Instagram, которые устраивают популярные блогеры и знаменитости.

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